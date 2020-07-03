Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, Türkiye'nin turizmdeki Kovid-19 önlemlerini değerlendirdi:

AA

Büyükelçi Miyajima, AA muhabirine, kendisinin de katıldığı Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele ve normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı, 16 Haziran'da Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine ilişkin izlenimlerini ve Türkiye'nin bu süreçte aldığı "güvenli turizm" tedbirlerini aktardı.

Salgının yol açtığı tahribatın düzelmediğini belirten Miyajima, dünyanın halen Kovid-19'la mücadelesinin sürdüğünü anımsattı.

Miyajima, Kovid-19'un hem bilinmeyen bir enfeksiyonla başa çıkmak hem de ekonomiye olan muazzam etkisi bakımından uluslararası toplum için büyük bir zorluk yarattığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu koşullar altında Türkiye hükümeti ve Türk halkının, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği altında, PCR testlerinin uygulanması ve tedavi yöntemlerinin oluşturulmasını da kapsayan tıbbi önlemler başta olmak üzere her türlü tedbirin alınması için harekete geçmiş olması dolayısıyla saygılarımı ifade etmek istiyorum. Bu çabalar sonucunda, Türkiye'de zirve noktasına kıyasla, enfekte vaka sayısının önemli ölçüde düştüğünü ve ölüm oranının azaldığını biliyoruz."

Özellikle kendilerine bulaşma riskine rağmen gece gündüz özveriyle hastaları tedavi eden ve onlara test yapmaya uğraşan tüm sağlık personelinin durumundan çok etkilendiğini vurgulayan Miyajima, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca solunum cihazı ve maske üretim sisteminin öncelikle tesis edilmesi ve diğer ülkelere aktif tıbbi desteğin verilmesi de başka ülkelerde nadir görülen dikkate değer hususlardır. Haziranda restoranlar ve kafeler yeniden açılırken, Ankara da önceki ortamına yavaş yavaş geri dönüyor, maske takmak gibi 'yeni normal' kavramının benimsenmesine yönelik hareketlerin adım adım gelişmekte olduğunu hissetmekteyim."

- "Tıp ve sağlık alanlarında iş birliğimizin daha da geliştirilmesini diliyorum"

Miyajima, küresel enfeksiyonun yayılması durdurulmadıkça gerçek bir düzelme olamayacağının altını çizerek, "Japonya, yeni tip koronavirüse karşı alınacak önlemlere ilişkin olarak her alanda Türkiye ile iş birliğini ilerletmek niyetindedir." dedi.

Büyükelçi Miyajima, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun ise video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 21 Mayıs'ta tam kapasiteyle hizmete açıldığını ve kendisinin de orada bulunduğunu hatırlattı.

Japonya'daki Sojitz ve Türkiye'deki Rönesans Grubu tarafından bir Japon finans kurumunun finansmanı ve kamu-özel sektör iş birliğiyle ortaklaşa inşa edilen hastanenin en son teknolojiyle donatılmış, Türkiye'nin en büyük kapsamlı hastanelerinden biri olduğunu belirten Miyajima, "Japonya ve Türkiye arasında tıp ve sağlık alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

- "Güneş ve denizle kutsanmış Antalya'da olmak çok rahatlatıcıydı"

Miyajima, turizmin canlanmasının Türkiye için son derece önemli bir konu olduğuna işaret ederek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi olarak Antalya'da katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" hakkında bilgi edindiğini ve programı yerinde bizzat deneyimleme fırsatı bulduğunu belirtti.

"Son 3 aydır Ankara'daki evimde kısıtlı kaldığımdan dolayı güneş ve denizle kutsanmış Antalya'da olmak çok rahatlatıcıydı." diyen Miyajima,"Ayrıca konakladığımız otelde her türlü temizlik, hijyen ve sterilizasyon önlemlerini almış personel tarafından çok sıcak karşılandık. Programın finalinde Aspendos'taki tenor konseri, muhteşem müzikal yetenek ve akustik sayesinde son derece etkileyiciydi." değerlendirmesinde bulundu.

Miyajima, Kovid-19 nedeniyle hizmete girmesi ertelenen Türk Hava Yollarının İstanbul-Haneda uçuşunun ilk olarak 4 Temmuz'da gerçekleşmesinin öngörüldüğüne değinerek, "Ben de bu ilk sefere katılacağım. Japonya'da bulunacağım süre zarfında, Türkiye'deki mevcut durumu ve Türkiye hükümetinin güvenli turizmi gerçekleştirmeye yönelik gayretlerini, Japonya'daki Türkiye dostlarına aktarmayı umuyorum." diye konuştu.

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun bu zor dönemde dahi asla değişmeyeceğini vurgulayan Miyajima, "Bundan böyle yeni tip koronavirüsün düzelmesini ve başta Japonya olmak üzere dünyanın her yerinden gelecek turistlerin, Türkiye'nin cazibesini deneyimleyecekleri günlerin bir an önce gelmesini tüm içtenliğimle diliyorum." dedi.

Miyajima, coğrafi olarak birbirine uzak olsa da iki ülkenin kalplerinin yakın olduğunu vurgulayarak, "Japonya ve Türkiye, iki devlet tek yürektir." ifadesini kullandı.