Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, Ordu'ya veda ziyaretinde bulundu

AA

Büyükelçi Miyajima, daha önce iki kez ziyaret ettiği Ünye Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Firkateyni Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alana, iki ülke arasındaki dostluğu vurgu yapmak amacıyla zeytin fidanı dikti.Ünye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Miyajima, Ünye'yi hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti.Miyajima, ziyarette kendisine eşlik eden ve 2 ay önce oğlunu kaybeden Türk Japon Dostluğu Derneği Başkanı Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu'na taziyelerini ileterek, "Sizinle tekrar görüşmek istedim. Oğlunuzu kaybetmeniz çok acı." dedi.Kapıcıoğlu ise Büyükelçi Miyajima'ya teşekkür etti.Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Türk-Japon dostluğuna büyük önem verdiklerini söyledi.Ziyaret sonunda Büyükelçi Miyajima, Kaymakam Güney, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel ve Ünye Türk-Japon Dostluğu Derneği Başkanı Kapıcıoğlu, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.