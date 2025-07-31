Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BOJ), beklentilere paralel şekilde faiz oranlarını oybirliğiyle yüzde 0,5 seviyesinde sabit tuttu.

BOJ mevcut mali yıla ilişkin enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. BOJ 2026 mali yılı için enflasyon görünümünü yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e ve 2027 mali yılı için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye hafifçe yükselterek enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine yakın veya üzerinde kalacağını öngördü.

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BOJ özellikle küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin yüksek olduğu uyarısında da bulundu.

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