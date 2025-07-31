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        Haberler Ekonomi Para Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu - Para Haberleri

        Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

        Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranını yüzde 0,5'te sabit tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 08:39 Güncelleme: 31.07.2025 - 08:39
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        Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
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        Japonya Merkez Bankası (BOJ), beklentilere paralel şekilde faiz oranlarını oybirliğiyle yüzde 0,5 seviyesinde sabit tuttu.

        BOJ mevcut mali yıla ilişkin enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. BOJ 2026 mali yılı için enflasyon görünümünü yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e ve 2027 mali yılı için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye hafifçe yükselterek enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine yakın veya üzerinde kalacağını öngördü.

        BOJ özellikle küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin yüksek olduğu uyarısında da bulundu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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