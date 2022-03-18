Japonya Merkez Bankası faize dokunmadı

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.
Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.
Küresel çapta merkez bankalarının sıkı para politikalarına geçişinin hızlandığı son dönemde BoJ'un emsallerinin aksine destekleyici tutumunu sürdürmesine gerekçe olarak, enflasyonun hedeflerin altında seyretmesi ve ekonomik belirsizliklerin artması gösterildi.
Bankanın karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği belirtilerek, "Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz." denildi.
BoJ'un, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edeceği vurgulanan metinde, para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesi olan "Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." değerlendirmesi korundu.
'BASKILARIN ARTMASI BEKLENİYOR'
Karar metninde, Kovid-19 kaynaklı bazı zayıflıklar görülmesine ve emtia fiyatlarındaki artıştan etkilenmesine karşın Japonya ekonomisinin bir trend olarak toparlandığı ifade edildi.
Ülkeler ve bölgeler arasında farklılıklar bulunmasına karşın genel olarak yurt dışı ekonomilerin de toparlandığı aktarılan metinde, şunlar kaydedildi:
"Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel finans ve sermaye piyasaları dalgalı bir seyir izledi ve ham petrol gibi emtia fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Gelecekteki gelişmeler dikkat gerektiriyor. Arz yönlü kısıtlamaların devam eden etkilerine rağmen Japonya'nın ihracatı ve sanayi üretimi trend olarak artmayı, kurumsal karlar ve iş duyarlılığı iyileşmeyi sürdürdü. Enflasyon tarafında ise enerji fiyatlarındaki önemli artış, yüksek hammadde maliyetlerindeki geçişkenlik ve cep telefonu ücretlerindeki düşüşün etkilerinin ortadan kalkmasıyla Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık değişim oranı, şu an için pozitif bölgede net bir şekilde artacak. Enflasyon beklentilerinde ise ılımlı artış mevcut. Bu kapsamda çıktı açığında iyileşme ve orta-uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki artış temelinde enflasyonist baskıların artması bekleniyor."
Metinde, Kovid-19'un yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisinin sürdüğüne işaret edilerek, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının Japonya'nın ekonomik faaliyetini ve fiyat gelişmelerini nasıl etkileyeceği konusunda son derece yüksek belirsizlikler bulunduğu vurgulandı.
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