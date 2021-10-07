Japonya, Kovid-19 harcamalarına karşı "mali sağlamlık" hedefliyor

Hafta başında göreve gelen Kişida Fumio başbakanlığındaki kabinede görevlendirilen Bakan Suzuki, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un ülkenin mali kaynaklarına yönelik etkisini değerlendirdi.

Salgınla mücadelenin masrafları sebebiyle Japonya'nın mali durumunun "ciddiyetini koruduğunu" kaydeden Suzuki, "mali sağlamlığı başaracak" yol haritası hedefleyeceklerini belirtti.

Suzuki, "Piyasa güveni, sürdürülebilir sosyal güvenlik ve krizlerle mücadelede yeterli kapasite sağlanması amacıyla rotamızı mali konsolidasyonu hedefleyerek pekiştirmeliyiz" dedi.

Yeni hükümetin yatırımlarının yönlendirileceği yeni sahalara yönelik konuşan Suzuki "dijitalleşme ve karbonsuzlaşma gibi kilit yatırımların kolaylaştırılacağına" odaklanılacağını dile getirdi.