Reuters

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, koronavirüs salgınını durdurmak ve ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı sınırlamak için ülkesinin gelişen ülkelere tıbbi ve maddi destek vermeyi planladığını söyledi.

Abe, videokonferans ile katıldığı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada,

"Ekonomik aktiviteyi canlandırmak için yardım yapmak isteriz" dedi. Abe Japonya'nın yapacağı yardımın acil kredileri de içerebileceğini söyledi.