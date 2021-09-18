Japonya, komşularının "tehditkar faaliyetlerine" karşı askeri tatbikatlar düzenliyor

AA

Japonya'da Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin (GSDF) hafta içinde başlattığı "son 30 yılın en geniş çaplısı" olarak nitelenen askeri tatbikatlar ile Kuzey Kore'nin son füze denemeleri ve Çin'in bölgesel yaklaşımları gündemi meşgul ediyor.

Savunma Bakanlığı kasım ortasına dek sürecek ve yaklaşık 100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçağın katılacağı açıklanan tatbikatların, "bölgesel caydırıcılık ve askeri kapasitelerin artırılması amacı taşıdığını" belirtti.

Tatbikatlara yönelik konuşan Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "adalar bölgesinin savunulmasına" dikkati çekerek, "Adalara saldırı dahil çeşitli durumlara karşılık vermek için zaruri kuvvetlerimizin ivedi ve kapsamlı şekilde konuşlandırılması önemli." dedi.

GSDF'nin en son, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından, 1993'te bu çapta düzenlediği kaydedilen tatbikatlara, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) de dahil olacak.

Kuzey Kore'nin, hem bu planlı tatbikatların başlatılacağı hafta öncesi hem de Güney Kore ve ABD'li diplomatların, Kuzey Kore konulu Tokyo'da düzenlediği zirvenin ardından füze denemeleri yapması dikkati çekti.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinden (MSDF) emekli Koramiral Koda, ülkesinin başlattığı tatbikatların önemi ile Kuzey Kore'nin denemeleri ve Çin'in bölgesel tehditlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Koda tatbikatların, GSDF yapılanmasında kurulan ve ülke çapında kuzey, kuzeydoğu, doğu, orta ve batı ordularının müşterek harekatını hedefleyen "Kara Bileşen Komutanlığı" bünyesinde düzenlendiğini belirtti.

Tatbikatların, olası ulusal acil durum zamanında, ordunun koordinasyonu için önemli olduğunu kaydeden Koda, "Ülke çapındaki bu tatbikatlar Japonya'nın savunulmasında GSDF'nin tam komuta koordinasyonu ile orduların operasyonel yeteneklerini test etmesi için fırsat." dedi.

- "Başlıca hedef adaların savunması"

"Kendine güvenen ve iddialı Çin'in gölgesinin, GSDF'nin ülke çapındaki tatbikatlarında önemli etken olduğunu düşünmek doğal." diyen Koda, Savunma Bakanı Kişi Nobuo'nun aktardığı "adaların savunması" konusunun, tatbikatların başlıca hedeflerinden olduğunu söyledi.

Bu planlı tatbikatların başlatılacağı hafta öncesi Kuzey Kore'nin füze denemelerine yönelik Koda, "Pyongyang yönetiminin nükleer silah ve füze geliştirme politikasını durdurmasını beklemek makul değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerel politikada "ya silah ya gıda" modeli uyguladığını kaydeden Koda, "Kuzey Kore büyük ölçüde öz kaynaklarını halen silah geliştirmeye tahsis ediyor. Füze denemeleri şaşırtıcı değil. Burada Japonya için anahtar politika, ABD ile ittifakı korumak." ifadesini kullandı.

Çin'i "diplomasisine güvenilmeyecek ülke" olarak niteleyen Koda, bu ülkeyle ikili ilişkilerde taviz verilmemesi kararlılığının ve bunu destekleyecek "askeri kapasitelerin koruması" gerektiğini söyledi.

- "Ana hedef ABD üsleri"

Ulusal basından derlenen bilgilere göre askeri ve diplomasi alanındaki uzmanlar, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japonya'nın alması gereken tedbirler ile ABD yönetimin Kuzey Kore sorununa yaklaşımını değerlendirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye konuşan Tokyo Üniversitesi İleri Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Merkezinden (RCAST) Doç. Dr. Koizumi, Pyongyang'ın denediği kaydedilen menzili 1500 kilometre olan füzelere dikkati çekti.

Bu füzelerin "ana hedefinin Japonya ve Japonya'da yer alan ABD üsleri olacağını" savunan Koizumi, bu tip uzun menzilli füzelerin "duyarlılık seviyesinin" analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

"Düşük irtifalarda seyreden seyir füzelerinin radar cihazlarınca saptanamayabileceğini" aktaran Koizumi, Kuzey Kore'nin fırlatabileceği hem seyir hem de balistik füzelere karşı Japonya'nın önlem alması gerektiğini ifade etti.

- "Pazarlık kozlarının sayısı"

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Ewha Üniversitesinden Prof. Leif-Eric Easley, "Bu denemeyi 'provokatif' yapan, balistik füzelere yönelik Kuzey Kore'nin açıklamasında bunları 'stratejik' nitelemesi ve nükleer başlıkları küçülterek üstüne yerleştireceği hedefini ima etmesidir. Eğer öyleyse bu deneme, mevcut yaptırımların artırılması için uluslararası çaba gerektiriyor." dedi.

Pyongyang'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi devralmadan, planladığı füze geliştirme ve deneme takvimini halihazırda uyguladığını kaydeden Easley, "Politik nedenlerle bu takvim ayarlanabilse de öncelikle güvenlik stratejisi ve teknik faktörler gözetiliyor." yorumunu yaptı.

Meikai Üniversitesi Küresel Çalışmalar Fakültesi Öğretim Üyesi Kotani Tetsuo, Japonya'nın bu denemelere yönelik endişelerine dikkati çekerek "Afganistan ve Çin ile meşgul Biden yönetimi, Kuzey Kore meselesiyle uğraşmak istemiyor. Füzeler havada uçsa da diplomasiyi vurgulama tutumları değişmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Kyodo ajansına konuşan Keio Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. İsozaki Atsuhito, ABD ile yeniden başlayacak olası yeni müzakerelerde, denediği füzeler vasıtasıyla Kuzey Kore'nin "pazarlık kozlarının sayısını artırmayı hedeflediğini" savundu.