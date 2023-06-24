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Japonya ilk ve orta dereceli okullarda üretken yapay zeka kullanımının önünü açacak

Japonya hükümeti, ilk ve orta dereceli okullarda ChatGPT gibi üretken yapay zekanın kullanımını sağlayacak yeni yönergeleri uygulamayı planlıyor

Giriş: 24.06.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya ilk ve orta dereceli okullarda üretken yapay zeka kullanımının önünü açacak
AA

Resmi Kyodo ajansının haberine göre Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT), okullarda üretken yapay zeka kullanımının önünü açıyor.

Buna göre MEXT, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda ChatGPT gibi üretken yapay zekanın sınırlı düzeyde kullanımını sağlayacak yeni yönergeleri kabul edecek.

Üretken yapay zeka vasıtasıyla ders esnasında fikirlerin formüle edilebilmesi ve tartışmaların derinleştirilmesi hedeflenecek ancak geniş çaplı kullanım teşvik edilmeyecek.

Temmuz ayında kamuoyuna duyurulması planlanan yeni yönergeler uyarınca, üretken yapay zekanın öğrencilerin akademik performanslarını ölçecek sınavlarda kullanılması önerilmeyecek.

Yapay zekayı kullanma becerilerinin öneminin vurgulanacağı yönergede, bunun, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve üretkenlikleri üzerindeki olası olumsuz etkilerine de dikkat çekilecek.

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