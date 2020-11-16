Japonya ile Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 2020 Tokyo için "kararlılık" vurgusu

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgın sebebiyle oyunların martta bir yıl ertelenmesi sonrası Japonya’yı ilk kez ziyaret eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’ı kabul etti.
Tokyo oyunlarının hazırlık sürecinin ele alındığı görüşmede konuşan Suga, "insanlığın virüsü yendiğinin göstergesi" olacağını savunarak, ülkesinin yaz oyunlarına ev sahipliği etmekte kararlılığını yineledi.
Suga, "İnsanlığın Kovid-19’u nasıl yendiğinin ve Japonya’nın Doğu Depremi sonrası yeniden ayağa nasıl kalktığının delili olarak dünyaya bu mesajı ulaştırmak için organizasyonu düzenlemekte kararlıyız." dedi.
Japonya'nın kararlılığına yönelik teşekkürlerini bildiren Bach ise organizasyon doğrultusunda iş birliğine hazır olunduğunu ve olimpiyatlar kapmasındaki spor faaliyetleri izlemek için seyircilerin müsabaka noktalarına kabul edileceğini inandığını belirtti.
Turnuva süresine dek Kovid-19 aşısının üretilmesi halinde sporculara uygulanacağını belirten Bach, "Bu oyunlar, post-korona döneminde insanlığın dayanışması ve bütünlüğünün sembolü olabilir. İnsanlık şu an bir tünelde olabilir ancak olimpiyat meşalesi, bu tünelin ötesinde gözle görülür bir aydınlık olmasını istiyoruz. Eminim oyunlar seyircili oynanacaktır." diye konuştu.
Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının, geçtiğimiz martta 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!