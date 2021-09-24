Japonya ile Güney Kore Dışişleri Bakanları, "savaş dönemi tazminatları" sorununda anlaşamadı

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bir araya geldiği Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui Yong ile iki ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Kyodo ajansına göre iki bakan, komşu ülkeler arasındaki "gelecek odaklı iş birliğinin" sürdürülmesi için "Japonya-Güney Kore ilişkilerinin normal şartlara taşımanın" gerekli olduğu görüşünü paylaştı
30 dakika planlanan görüşmenin 50 dakika sürdüğüne dikkati çeken Bakan Motegi, "Samimi ve ayrıntılı şekilde müzakere ettik" ifadelerini kullandı.
İkili, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ABD iş birliğiyle diplomatik çabaların artırılması konusunda görüş birliğine vardı.
- Görüş ayrılıkları
Motegi görüşmede, 1910-45 döneminde Kore yarımadasındaki sömürge dönemde zorla çalıştırılan işçiler ve cinsel istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi dahil savaş dönemi sorunlarında Güney Kore'nin "uygun adımlar atması" çağrısı yaptı.
Chung ise söz konusu sorunlara yönelik Güney Kore'nin görüş ve tutumlarının sürdürdüğünü dile getirdi.
Öte yandan Chung ülkesinin, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun deniz salıverilmesini kapsayan Japonya hükümetinin planına da karşı olduklarını yineledi.
İki bakan, Japon Denizi'nde, Güney Kore'nin "Dokdo" Japonya'nın "Takeşima" olarak adlandırdıkları adalar sorununu da ele aldı.
Güney Kore'nin kontrolünde bulunan ve Japonya'nın hak iddia ettiği ada grubu, iki ülke arasında uzun zamandır egemenlik tartışmalarına konu oluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!