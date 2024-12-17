Çin'in Tayvan Adası çevresinde 90 gemiyle düzenlediği büyük tatbikat sonrasında Asya Pasifik'te gerilim tırmanmış, Tayvan Savunma Bakanlığı da orduya savaşa hazır ol emri vermişti. Diğer yandan Güney Çin Denizi'nde süren anlaşmazlıklar da Asya Pasifik'te savaş riskini artırıyor.

Bu gelişmeleri dikkate alan Filipinler ile Japonya yeni bir savunma anlaşması imzaladı. Ortak Erişim Anlaşmasına göre iki ülke de birbirlerinin topraklarında askeri faaliyette bulunabilecek.

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Japonya'nın Filipinler Büyükelçisi Kezuya Endo yaptığı açıklamada "Bu anlaşma iki ülke arasında süren savunma faaliyetlerini kolaylaştıracak ve Hint-pasifik bölgesindeki istikrara ve barışa katkı sunacaktır" dedi. Filipinler Senatosu da X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada savunmanın önemine vurgu yaptı. The Senate, voting 19-0-0, concurs in the ratification of the reciprocal access agreement (RAA) between the Philippines and Japan. Sen. Imee Marcos sponsored the measure in the chamber. #SenatePH @SenImeeMarcos pic.twitter.com/Q49guzp114 — Senate of the Philippines (@senatePH) December 16, 2024 İki ülkesindeki savunma anlaşması daha çok Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerine yönelik bir tedbir olarak yorumlandı.