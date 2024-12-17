Japonya ile Filipinler Ortak Savunma Anlaşması imzaladı
Çin-Tayvan gerilimi sadece iki ülkeyi değil Asya-Pasifik'te bulunan birçok ülkeyi de etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile Çin arasındaki anlaşmazlıklar çatışma ihtimalini artırıyor. Bu gelişmeleri göz önüne alan Japonya ile Filipinler bölgedeki iş birliklerini artırmak amacıyla Ortak Erişim Anlaşması'nı imzaladı.
Çin'in Tayvan Adası çevresinde 90 gemiyle düzenlediği büyük tatbikat sonrasında Asya Pasifik'te gerilim tırmanmış, Tayvan Savunma Bakanlığı da orduya savaşa hazır ol emri vermişti. Diğer yandan Güney Çin Denizi'nde süren anlaşmazlıklar da Asya Pasifik'te savaş riskini artırıyor.
Bu gelişmeleri dikkate alan Filipinler ile Japonya yeni bir savunma anlaşması imzaladı. Ortak Erişim Anlaşmasına göre iki ülke de birbirlerinin topraklarında askeri faaliyette bulunabilecek.
Japonya'nın Filipinler Büyükelçisi Kezuya Endo yaptığı açıklamada "Bu anlaşma iki ülke arasında süren savunma faaliyetlerini kolaylaştıracak ve Hint-pasifik bölgesindeki istikrara ve barışa katkı sunacaktır" dedi.
Filipinler Senatosu da X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada savunmanın önemine vurgu yaptı.
İki ülkesindeki savunma anlaşması daha çok Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerine yönelik bir tedbir olarak yorumlandı.