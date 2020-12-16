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HaberlerDünya

Japonya ile Çin arasındaki tartışmalı adalara gerilime karşı acil hat kurulacak

Japonya ile Çin arasında, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku adaları sorununda tırmanabilecek gerilimlere karşı, yıl sonuna kadar acil hattın kurulmasında mutabık kalındığı kaydedildi.

16.12.2020 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya ile Çin arasındaki tartışmalı adalara gerilime karşı acil hat kurulacak
AA

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Kişi Nobuo ile Çinli mevkidaşı Wei Fenghe, yaklaşık 1,5 saat süren telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Kyodo ajansının bakanlık yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre Bakan Kişi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku adaları etrafında yükselen tansiyona yönelik, Çinli mevkidaşına endişelerini iletti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Kişi, Çin'in, "gücüne güvenerek statükoyu tek taraflı değiştirmesine" yönelik teşebbüslerden kaçınması gerektiğini mevkidaşına aktardığını söyledi.

"Durumun tırmandırılmaması gerektiğini şiddetle vurguladım." diyen Kişi, ikili ilişkilerde güvenin, bölgesel istikrar ve refah açısından önemini vurguladığını, iki ülke savunma makamlarının, yakın iletişimi korumak için diyaloğun sürmesi gerektiğinde mutabık kaldığını belirtti.

Kyodo'ya göre, tartışmalı adalar sorununda tırmanabilecek gerilimlere karşı kurulması planlanan acil hattın yıl sonuna dek kurulması konusunda mutabık kalındı. İkili, hattın kurulmasına ilişkin zaman dilimini ele almadı.

İki komşu ülke arasında deniz ve hava sahasında olası çatışmalara karşı 2018'de oluşturulan Deniz ve Hava İletişim Mekanizması kapsamında acil bir hat kurulması planlanıyordu.

Geçen ay Tokyo'da bir araya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, acil hattın son durumunu görüşmüştü.

- Takımadalar 5 ada, 3 kayalıktan oluşuyor

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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