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Haberler Dünya Kupası 2022 Japonya - Hırvatistan maçı CANLI YAYIN İZLE HTSPOR'DA. FIFA Dünya Kupası haberleri

Japonya - Hırvatistan maçı CANLI YAYIN

Japonya - Hırvatistan maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 05.12.2022 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya - Hırvatistan maçı CANLI YAYIN İZLE HTSPOR'DA. FIFA Dünya Kupası haberleri

STAT: Al Janoub
HAKEM: Ismail Elfath
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Barisic, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kramaric, Petkovic

JAPONYA: Gonda, Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Ito, Kamada, Doan, Maeda

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya karşı karşıya geliyor.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetiyor.

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya geliyor. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.

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