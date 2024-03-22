Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.140,70 %2,07
        DOLAR 32,1522 %0,36
        EURO 34,8642 %-0,05
        ALTIN 2.247,12 %0,18
        FAİZ 48,66 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,39 %-0,27
        BITCOIN 66.054,00 %0,90
        GBP/TRY 40,6854 %0,13
        EUR/USD 1,0835 %-0,23
        BRENT 85,20 %-0,68
        ÇEYREK ALTIN 3.674,04 %0,18
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Japonya Havayolları 42 uçak alacak - İş-Yaşam Haberleri

        Japonya Havayolları 12.3 milyar dolara filoyu yeniliyor

        Japonya Havayolları (JAL), 2025-2033 mali yılları arasında toplam fiyatı 12.3 milyar doları bulan 42 uçak satın alacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 07:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya Havayolları 42 uçak alacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Japonya Havayolları (JAL) açıklamasına göre, firma, gelecek vadede hedeflediği yüksek yakıt verimliliği vasıtasıyla uluslararası hizmetlerini genişletmeyi planlıyor

        Bu doğrultuda JAL, 2025-2033 mali yılları arasında toplam fiyatı 12,3 milyar doları bulan 42 uçak satın alarak piyasadaki konumunu güçlendirecek.

        Japon firma bu dönemde 21 adet Airbus geniş gövde A350-900, 10 adet Boeing 787 Dreamliner ile 11 adet dar gövde A321neo yolcu uçağı satın alacak.

        Kovid-19'un olumsuz etkisinin giderek hafiflediği sektörde JAL, yüksek verimli yolcu uçaklarıyla rekabet gücünü korumayı hedefliyor.

        NET KÂRI YÜKSELTTİ

        JAL, Nisan-Aralık 2023 döneminde satış gelirlerini, 2022'ye kıyasla yüzde 24,2 artışla 1,25 trilyon yene (8,2 milyar dolar) çıkarmıştı.

        9 aylık periyotta JAL, net karını 5 kattan fazla artışla 85,7 milyar yene (565 milyon dolar) yükseltmişti.

        Firmanın, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla, net kar artışlarına, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının olumlu etki ettiği bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        ABD'nin Gazze tasarısı oylanacak
        ABD'nin Gazze tasarısı oylanacak
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Tim Cook: Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok
        Tim Cook: Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Habertürk Anasayfa