Japonya Hava Yolları'ndan cinsiyet-nötr dil kararı: Anonslarda ‘Bayanlar ve Baylar’ denilmeyecek

Japonya Hava Yolları(JAL), anonslarında cinsiyet-nötr bir dil kullanma kararı aldı.

1 Ekim’den itibaren uçak içindeki karşılama ve veda anonslarında "Bayanlar ve baylar" yerine sadece "günaydın" ya da "iyi akşamlar" denecek.

Aynı kural terminal anonslarında da geçerli olacak.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan şirket sözcüsü “İki cinsiyete dayalı tüm anonslarımızı kaldıracağız” dedi.

JAL, anonslarında cinsiyet referanslarını kaldıran ilk Japon hava yolu şirketi olacak.

Avustralya hava yolu şirketi Qantas da Mart 2018’de “Kapsayıcılık Ruhu” girişimi çerçevesinde cinsiyet referanslarını kaldırmıştı.

‘Karı-koca’ yerine ‘partner’, ‘anne-baba’ yerine ‘ebeveyn’

Aynı politika kapsamında Qantas çalışanları yolcularla konuşurken "tatlım" ve "aşkım" gibi ifadeler kullanamıyor.

Personelden ayrıca "karı-koca" yerine "eş" ve "anne-baba" yerine de "ebeveyn" sözcüklerini tercih etmeleri isteniyor.

2019 yılının Mart ayında ABD hava yolu şirketi United, dünyada bilet rezervasyonlarında bay ve bayan unvanlarına ek olarak cinsiyet belirtmeme seçeneği de getiren ilk şirket olmuştu.

Ancak yolcuların seçiminin pasaport ve kimlik kartlarındaki seçimle uyuşması gerekiyor.

United’ın ardından American, Delta, Southwest ve Alaska Hava Yolları da aynı uygulamaya geçme kararı almıştı.

Air Canada’da da personelden “bayanlar ve baylar” ifadesinden kaçınmaları bunun yerine “Hepinize merhaba” ve ‘herkes’ gibi hitap şekillerini kullanmaları istenmişti.

İngiltere’nin en büyük ucuz havayolu şirketi Easyjet de Aralık 2019’da bir yolcunun şikâyeti üzerine “Bayanlar ve baylar” hitabını kaldırmıştı.