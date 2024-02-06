Japonya güzeli seçilen Ukraynalı model tacını geri verdi

"KORKU VE PANİKLE HAREKET ETTİM"

Karolina Shiino da bir açıklama yaparak hayranlarından ve kamuoyundan özür diledi ve ilişkisi duyulunca korku ve panikle hareket ettiğini söylediShiino,"Sebep olduğum büyük sorun ve beni destekleyenlere ihanet ettiğim için gerçekten üzgünüm" açıklamasını yaptı. Alınan bilgiye göre Miss Japan unvanı, tacı bırakan Karolina Shiino’dan alınıp ikinci olan güzele verilmeyecek ve yılın geri kalanında bu unvanı taşıyacak kimse olmayacak.