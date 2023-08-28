Japonya: Fukuşima'da boşaltılmaya başlanan suyun ardından denizde tespit edilebilir düzeyde radyoaktivite bulunmadı

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Japon hükümeti, Fukuşima nükleer enerji santralinin çevresinden alınan deniz suyu testlerinde tespit edilebilir seviyelerde radyoaktiviteyle karşılaşılmadığını söyledi.

Enerji santralinden okyanusa boşaltılmaya başlanan arıtılmış suyla alakalı komşu ülkelerin endişelerini gidermeye çalışan Japonya, haftalık test sonuçlarını önümüzdeki üç ay boyunca yayımlayacak.

Nükleer santralde depolanan bir milyon tondan fazla su, önümüzdeki 30 yıl içinde boşaltılacak.

Japonya, Fukuşima'da arıtılmış radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı; Çin, ithalat kısıtlaması getirdi

Depolanan su, tesisin 2011’de yaşanan tsunami faciasında ciddi şekilde hasar görmesiyle birlikte biriktirilmeye başlandı.

Japonya suyun güvenli olduğunu belirtirken plan, BM'nin nükleer denetim organı IAEA tarafından da onaylandı. Ancak suyun denize boşaltılması işlemini eleştirenler, sürecin durdurulması gerektiğini söylüyor.

Su, çoğu radyoaktif elementi çıkarmak için filtrelenmekte. Ardından da suyun içinden ayrılması zor radyoaktif bir hidrojen izotopu olan trityum seviyelerini azaltmak için seyreltilmekte.

Çevre Bakanlığı, santrale yakın 11 konumdan örnek alındığını ve trityum seviyelerinin, tespit limiti olan 7-8 bekerel/litre'nin altında olduğunu söyledi.

Bakanlık, suyun "insan sağlığına ve çevreye olumsuz bir etkisi olmayacağını" ifade etti

Çin Perşembe günü, Japonya’dan tüm deniz ürünlerinin ithalatını engelleyeceğini açıkladı. Pekin, Tokyo yönetimini “son derece bencil ve sorumsuz” olmakla suçladı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de de Japon Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleşti. Bazı eylemciler büyükelçiliğe saldırmaya çalıştı.

Seul yönetimi, suyun boşaltılma sürecini gözlemlemek için nükleer uzmanlarını Fukuşima’ya gönderdiğini açıkladı.