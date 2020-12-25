Reuters

Fosil yakıtlı araçları yasaklı listesine alacak ülkeler arasına Japonya'da dahil oldu. Tokyo yönetimi, önümüzdeki 15 yıl içinde içten yanmalı araçları yollardan kaldırmayı planladığını açıkladı.

Japonya'nın bu kararının arkasında net sıfır karbon salımına ulaşmak ve 2050'ye kadar yaklaşık yıllık 2 trilyon dolarlık bir yeşil ekonomi yaratma hedefi bulunuyor.

Plan kapsamında, 2030'lı yılların ortasına kadar elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli otomobillerin yollardaki tek yakıt tipine sahip araçlar olması hedefleniyor.

Bu kapsamda, hükümetin batarya üretim maliyetlerini yarı yarıya aşağı çekmek istediği belirtiliyor.

Japonya hükümetinin 2030 yılına kadar yeşil yatırım ve satışlar yoluyla yıllık 870 milyar dolar ek ekonomik büyüme hedefiyle şirketlere vergi teşvikleri ve çeşitli finansal destekler sunacağı belirtildi.

Elektrikli araçlara geçiş ile birlikte ülkedeki hidrojen tüketiminin artırılması ve 2030 yılında yılda 3 milyon ton, 2050 yılında ise 20 milyon ton hidrojen tüketimi hedefleniyor. 2017 yılında Japonya'daki hidrojen tüketimi 200 ton civarında gerçekleşmişti.