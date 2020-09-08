Reuters

Japonya ekonomisi koronavirüs salgınında şirketlerin başlangıçta düşünülenden daha fazla hırpalaması sonucu ikinci çeyrekte İkinci Dünya Savaşı sonrası en sert daralmasını kaydetti.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'da gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) daralma bugün yayınlanan verilere göre ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 27.8'den yüzde 28.1'e revize edildi.

Ekonomistler ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 28.6 daralmasını bekliyorlardı. Veriler Japonya'da belirlenecek yeni başbakanın ekonomideki daralmayı yavaşlatmak için zorlu bir işle karşı karşıya olduğu gösteriyor.

Revizyonun arkasındaki ana etken ise sermaye harcamalarındaki yüzde 4.7 düşüş oldu. Daha önce yüzde 1.5 olarak açıklanan sermaye harcamalarındaki düşüşün aşağı revize edilmesi COVID-19 salgınının öngörülenden daha geniş bir alanda etkili olduğuna işaret ediyor.