Japonya'dan Van'ın Edremit Belediyesi'ne arama kurtarma aracı

AA

Van'ın Edremit Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında, "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında belediyeye bir arama kurtarma aracının verilmesine ilişkin protokol imzalandı. Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen programda bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin yüzyıllar ötesine dayandığını söyledi. Proje kapsamında Büyükelçilik tarafından Edremit Belediyesine bir arama kurtarma aracının verileceğini belirten Erdem, şunları kaydetti: "Afetlerden en çok etkilenen ülkeler arasındayız. Ülkemizde bu nedenle AFAD gibi önemli bir kurum kuruldu. Van depreminde afetlerin yönetiminin merkezi ve organize bir yapıda yönetilmesi kararı alındı. AFAD, Van depreminden sonra ülkemizde çok büyük işler yaptı, çok yol aldı. Japonya'dan Van'a gelip hemşerilerimiz için mücadele ederken hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'yi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

"VAN İLE JAPONYA ARASINDA DERİN BİR BAĞ VAR" Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Elçi-Müsteşar Aoyama Takero ise Van ile Japonya arasında derin bir bağın olduğunu dile getirdi. Van ile dostluklarını derinleştirecek yeni bir işbirliği projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Takero, şöyle konuştu:

"HAZIRLIKLI OLMAK AYNI DERECEDE ÖNEMLİDİR" "Edremit Belediyesinin, Van depreminde hayatını kaybeden Japon sivil toplum örgütü çalışanı Atsushi Miyazaki onuruna yaptığı Miyazaki Koru Parkı'nın açılış törenine de katılmıştım. Afetlerin hiç olmamasını diliyorum. Ancak bir afetin meydana gelmesi durumunda hazırlıklı olmak aynı derecede önemlidir. Bu projeyle sağlanan araç ve ekipmanların acil bir durumda olabildiğince çok canın kurtarılmasına katkı sağlamasını, projenin Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkisinin derinleşmesine vesile olmasını dilerim."

"DR. ATSUSHİ MİYAZAKİ İLE YENİ BİR İVME KAZANDI" Belediye Başkanı İsmail Say da Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun 130 yılı aşan bir sürece dayandığını belirtti. Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki ile Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun yeni bir ivme kazandığını aktaran Say, "İnşallah bu dostluk yüzyıllar boyu devam edecek. Vefa örneğine karşılık Miyazaki'nin vefat ettiği hastanenin yanındaki parkı restore ederek Miyazaki Koru Parkı haline getirdik. İçinde Miyazaki'nin anıtı da bulunuyor. Türkiye ile Japonya dostluğunun ilelebet devam etmesini diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında hazırlanan protokol, Takero ile Say tarafından imzalandı.