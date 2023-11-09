Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ise Van'da 2011'de meydana gelen depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini anımsattı. Depremlerde hayatını kaybeden birinin de arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için kente gelen Dr. Atsushi Miyazaki olduğunu anlatan Katsumata, şöyle devam etti:

"Miyazaki'ye gösterdikleri sevgiden dolayı Van halkına şükranlarımı sunuyorum. Japonya ile çok güçlü bağları olan Van'da dostluğumuzu daha da derinleştirecek projeleri hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Afetlerin hiç olmamasını arzu ediyorum. Ancak zararı en aza indirmek için afet durumlarına önceden hazırlık yapmak da aynı derecede önemlidir. Bu proje ile temin edilen araç ve ekipmanların arama kurtarma yetkinliğini artıracağına ve bölge sakinlerinin gönül rahatlığıyla yaşayabileceğine inanıyorum. Bu proje Türk-Japon halklarının dostluğunun kanıtıdır."