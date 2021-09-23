Japonya'dan UAEA Genel Kurulunda "Fukuşima'daki atık suyun tahliyesi" vurgusu

Bilim ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı İnoue Şinci, Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 65. Genel Kurul Toplantısına video mesaj gönderdi.

Bakan İnoue, Japonya hükümetinin planı dahilinde Fukuşima Dai-içi'de biriken "atık su içindeki trityum dahil diğer maddelerin ulusal standartların altındaki seviyelere kadar seyreltileceğini" söyledi.

Seyreltilme işlemi sonrası atık suyun iki yıl içinde okyanusa salıverileceğini kaydeden İnoue, planın denetlenmesine yönelik Japonya'nın UAEA ile iş birliğini sürdürmek istediğini kaydetti.

Plana yönelik İnoue, "Japonya, Fukuşima Dai-içi'deki durumu uluslararası topluma şeffaf bir şekilde ve bilimsel kanıtlar temelinde beyan etmeyi sürdürecek." dedi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, bölgede 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören santralde biriken atık suyun Pasifik Okyanusu'na salınacağını nisan ayında açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.