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        Haberler Dünya Japonya'dan savunmaya dev bütçe

        Japonya'dan savunmaya dev bütçe

        Japonya, 2024 mali yılında, savunma bütçesine 7,7 trilyon yen yani 54 milyar dolar ayırarak, ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 07:08 Güncelleme: 17.12.2023 - 07:10
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        Japonya'dan savunmaya dev bütçe
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        Asya-Pasifik'te ciddiyeti artan güvenlik ortamı ve bölgesel tehditler karşısında Japonya, ulusal savunmasını artırarak tahkim etmeyi hedefliyor.

        Resmi Kyodo ajansının kabineye dayandırdığı haberine göre, Japonya, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılı bütçesini ele alıyor.

        2024 YILINDA SAVUNMAYA 7,7 TRİYON YEN AYRILACAK

        Bu çerçevede, 2024 mali yılında, savunmaya 7,7 trilyon yen ayrılacak. Başbakan Kişida Fumio kabinesi, bütçe dilimini hafta içinde onaylayacak.

        Söz konusu bütçenin resmen onaylanması halinde, bu durum, şimdiye kadarki en yüksek hacimli savunma bütçe dilimi olarak kayda geçecek.

        Rekor düzeydeki bütçe vasıtasıyla, düşman üslerini vurabilecek uzun menzilli füzelerin ulusal üretimine yönelik harcamalar kolaylaştırılacak.

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        Karadan gemiye güdümlü füze üretimi, yeni savaş uçağının dizaynı ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılmasına odaklanılması planlanıyor.

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