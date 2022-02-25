Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırımlar

İHA

Ukrayna'ya askeri operasyon başlatarak dünyanın gündemine oturan Rusya'ya, Japonya’dan ek yaptırım kararı geldi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açıklamada, Moskova'ya yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımların kapsamının genişletileceğini duyurdu. Kishida, ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını ve belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini belirtti.

İHA'nın haberine göre; Başbakan Kishida, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin yalnızca Avrupa'da değil, Asya ve ötesinde uluslararası düzen için önemli sonuçlar doğurabilecek son derece ciddi bir durum olduğunu kaydetti.

"YAPTIRIMLAR BİRLİĞİN GÜCÜNÜ SİMGELİYOR"

Kishida, "Japonya'nın statükoda zorla yapılacak herhangi bir değişikliğe izin vermeme kararlılığını göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yaptırımların, ABD ve Avrupa ülkeleri ile yakın koordinasyonun bir sonucu olduğunu ve gerilimi önleme çabalarında "birliğin gücünü" sembolize ettiğini vurgulayan Kishida, hükümetin işgalin Japon ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için gereken tüm adımları atacağını da sözlerine ekledi.