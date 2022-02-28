Japonya'dan Rusya Merkez Bankası'na yaptırım

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fumio Kishida görüşme sonrası yaptığı açıklamada Japonya'nın Rusya Merkez Bankası'na yönelik uluslararası yaptırımlara işlemleri limitleyerek katılacağını açıkladı. Bunun yanında Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko dahil bu ülkeden çeşitli kişilere yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği dün Rusya'nın yurtdışı varlıklarını dondurma kararı almıştı.

Ayrıca Ukrayna'daki savaşta müdahil olduğu için Belarus'un Japonya'ya ihracatının kısıtlanması kararı alındı.