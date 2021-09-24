Japonya'dan küresel gıda güvensizliğine karşı "sürdürülebilir sistemler" sözü

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Başbakan Suga, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamındaki "BM Gıda Sistemleri Zirvesine" video mesaj gönderdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve artan doğal afetlerin küresel gıda güvensizliğini artırdığını söylen Suga, "açlık sorununa" dikkati çekti.

Suga, "Açlığın yok edilmesi dahil küresel gıda durumuna ilişkin endişelerimizi paylaşırken, sistemsel olarak gıdanın üretim ve dağıtımını ele almamız önemli" dedi.

Üretim sürdürülebilirliğinin başarılmasında kriterin "inovasyon, dijitalleşme kullanımını artırmak olduğunu" kaydeden Suga, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinde karbonsuzlaşma dahil çevre sorunlarını azaltmak için Japonya sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesini teşvik edecek" dedi.

Suga ülkesinin, gıda sektöründe serbest ve adil ticaretin geliştirilmesine de liderlik edeceğini belirtti.