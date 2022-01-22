Japonya'dan koronavirüse karşı OHAL planı

Günlük vaka sayısının hafta içinde önce 30 bin, ardından 40 bini aşması sonrası son 24 saatte ilk kez 49 binden fazla vaka saptandı.
1 Ocak 2022'de kaydedilen yaklaşık 500 vakanın ardından 20 günde vakaların 100 kata yakın artması dikkati çekti.
Kyodo ajansının haberine göre hükümet, yeni rekorlar sonrası, halihazırda 16 eyalette uygulanan kısmi OHAL'in kapsamını genişletecek.
Buna göre 47 eyaletin bulunduğu Japonya'da kısmi OHAL kapsamı 29 eyalete yayılacak. Böylelikle uygulama ülkenin 3'te 2'sinde geçerli olacak.
Söz konusu kararın, hükümete bağlı Kovid-19 Danışma Heyetinin tavsiyesi sonrası hafta başında kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.
Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriyor.
İlk vakanın Ocak 2020'de saptanmasından bu yana Japonya'da toplam vaka sayısı önceki gün itibarıyla 2 milyon 26 bin 560’a yükselmişti.
Ülkede vaka sayısı 1 milyonun üzerine, Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında çıkmıştı.
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