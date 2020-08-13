Japonya'dan Katar'ın en büyük güneş enerji paneli için kredi finansmanı

Japon hükümeti destekli JBIC, Katar’da açılacak ülkenin en geniş kapsamlı güneş enerji santralinin inşası için kredi anlaşmasının imzalandığını açıkladı.
JBIC ve Mizuho, Katar’ın ilk mega güneş enerji paneli projesi ¨SIRAJ1¨ için 330 milyon dolar değerinde ortak sendikasyon kredisi finansmanı sağlayacak.
İmza edilen anlaşma kapsamında 800 megavat gücündeki santral, Katar’ın başkenti Doha’nın 80 kilometre batısındaki Al Kharsaah köyünde Nisan 2022’de işletmeye açılacak.
İşletilmesine Japon Marubeni, Fransız Total firmalarının dahil olacağı ortak projeden elde edilecek elektriğin 25 yıl boyunca Katar Genel Elektrik ve Su şirketine satımı gerçekleştirilecek.
Dünyanın en büyük güneş enerji istasyonlarından biri olması planlanan tesislerde çift taraflı fotovoltaik paneller kullanılacak.
Çöller, kar arazileri, yer üstü suları gibi yüksek yansıtma etkinliğine sahip konumlar için daha elverişli olan paneller, arka taraflarına yerden yansıyan güneş ışığını da emebilecek.
Enerji kaynaklarının çeşitlendirmeyi ve sera gazı salınımını azaltmayı amaçlayan Katar, 2030’a dek elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor.
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