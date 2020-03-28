Japonya'dan DSÖ'ye "Çin" eleştirisi

AA

aponya Temsilciler Meclisinde konuşan Aso, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un bu göreve uyumlu olmadığına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ele alınmasına karşı bugüne kadar kısmen yetersiz değerlendirme sergilediğine dikkati çekilerek, görevinden istifa etmesi çağrısında bulunulan "change.org" adlı internet sitesindeki dilekçeye değindi.

Aso, "Kısaca söylersek, DSÖ Dünya Sağlık Örgütü mü yoksa Çin Sağlık Örgütü müdür? DSÖ'nün Çin Sağlık Örgütü olarak revize edilmesiyle ilgili sesler çok fazla duyuluyor." dedi.

Bireylerin diledikleri konuda imza kampanyası başlattığı bir uluslararası sosyal platform olan "change.org"a sunulan ve şu ana kadar 630 bini aşkın kişinin imzaladığı dilekçede, Kovid-19 salgınının henüz dünyaya yayılmadığı 23 Ocak'ta hastalığın "küresel salgın" olarak ilan edilmesi çağrılarını reddeden DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un istifası isteniyor.

DSÖ Başkanı'na, Çin'in Kovid-19'a ilişkin açıkladığı ölüm ve vaka sayılarını "soruşturmadan" doğru kabul ettiğine dair suçlamalar da yöneltilen dilekçede, "DSÖ'nün siyasi olarak tarafsız olması gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanılıyor.

Genel Direktör Ghebreyesus ise henüz dilekçeyle ilgili bir yorumda bulunmadı.