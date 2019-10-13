Cumartesi akşam saatlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde etki gösteren Hagibis Tayfunu bölgeye hızı saatte 216 kilometreye varan rüzgarlar ve şiddetli yağış getirdi. Deniz ve nehir seviyesinin altında kalan birçok bölgede su baskınları yaşandı. Riskli kesimlerde yaşayan binlerce bölge sakini, tahliye emirleri kapsamında geceyi sığınma alanlarında geçirdi.

Tahliye emirlerinden Japonya genelinde yaklaşık 3 milyon kişi etkilenirken 5 milyon kişiye kamu otoritelerince güvenli kesimlere tahliye tavsiyesinde bulunuldu.

Cumartesi gece yarısından itibaren Japonya'nın Fukushima, Miyagi ve Iwate eyaletlerine varan tayfunun getirdiği yağış, birçok bölgede toprak kaymaları ve su baskınlarına neden oldu. Nagano'da nehir üzerindeki bir köprünün, artan su debisine dayanamayarak çöktüğü bildirildi. Binlerce ev sel sularına teslim olurken, kurtarma çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) bağlı 27 bin askeri personel de helikopterler ve botlarla destek verdi.

SU VE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Dün gece elektriksiz kalan hane sayısı 430 bini bulurken, pazar itibariyle elektriksiz hane sayısının 180 bin olduğu açıklandı. Öte yandan Japonya genelinde 14 bin hanede su kesintilerinin devam ettiği bildirildi.

ULAŞIM KISMEN NORMALE DÖNDÜ

Tayfunun ilk gününde iptal edilen bin 600 uçuşa ek olarak, pazar günü de 800 uçuşun iptal edildiği belirtildi. Dün tedbir olarak askıya alınan tren ve hızlı tren seferleri de güvenlik kontrollerinin yapılmasının ardından kademeli olarak yeniden başladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kanagawa, Tochigi, Gunma, Iwate, Miyagi, Fukushima, Chiba ve Saitama eyaletleri başta olmak üzere su baskınlarının yaşandığı yerlerde kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bildirilirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.