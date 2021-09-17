Japonya'da yanardağ patlaması!

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre yerel saatle 02.12'de meydana gelen patlamanın ardından yanardağın ağzından kopan kaya parçaları 1 kilometre mesafeye yayıldı.

Kyodo ajansının yerel otoritelere dayandırdığı habere göre, yanardağın çevresinde yer alan yerleşim bölgelerinde ölen ya da yaralanan olmadı.

JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; olası yeni patlamaların, yanardağ ağzından kopartacağı kaya parçalarının 2 kilometrelik mesafeye yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Nüfusu 100'den az olan volkanik özellikli Suwanose Adası, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinin 230 kilometre güneyinde yer alıyor.