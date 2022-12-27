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Haberler Dünya

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 17'ye yükseldi

Japonya'nın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Giriş: 27.12.2022 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 17'ye yükseldi
Japonya'da can kaybı sayısı 17'ye yükseldi
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AA

Devlet televizyonu NHK'ye göre, aralık ayı ortasından bu yana ülkenin kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yangın ve Afet İdare Ajansı (Shobocho) açıklamasına göre, yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 17'ye, yaralananların sayısı ise 93'e yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde birçok bölgede kar kalınlığının, mevsim normallerinin 3 kat üstüne çıktığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edişmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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