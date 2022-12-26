Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 14'e yükseldi

Japonya'da 17 Aralık'tan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 14 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 26.12.2022 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 14'e yükseldi
Japonya'da yoğun kar yağışı: 14 kişi öldü
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Japonya'nın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, 17 Aralık'tan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yangın ve Afet İdare Ajansına (Shobocho) göre, ülke geneli yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 14'e, yaralananların sayısı 80'e yükseldi.

Hokkaido Electric Power (HEPCO) açıklamasına göre kar yağışı sonrası en kuzeydeki Hokkaido Adası'nda yaklaşık 20 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Nesilde bir kez" görülebilecek kar fırtınası: Can kaybı artıyor!
ABD'de ölümcül kar fırtınası!
ABD'de ölümcül kar fırtınası!
Alzheimer'ın belirtileri kan testiyle saptanacak
Alzheimer'ın belirtileri kan testiyle saptanacak
Kanada'da 60 araç birbirine girdi
Kanada'da 60 araç birbirine girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.