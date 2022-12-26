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Japonya'da yoğun kar yağışı: 17 ölü, 90'dan fazla yaralı

Japonya'da 10 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi yaralandı. Ülkede 10 binden fazla ev de elektriksiz kaldı.

Giriş: 26.12.2022 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL

Japonya'da 10 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi yaralandı. Ülkede 10 binden fazla ev de elektriksiz kaldı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'ya göre ölenler arasında çatısındaki karı temizlerken düşenler de var.

Bir kişinin de aracında karbonmonoksit gazından zehirlendiğinden şüpheleniliyor.

Japon Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'na göre yaralılardan 30'dan fazlasının durumları ciddi.

Başta kuzeydeki Hokkaido olmak üzere bazı bölgelerde kar yağışının mevsim ortalamasının üç katına çıktığı açıklandı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Japonya'nın kuzeybatısında Yamagata bölgesindeki Oguni kentinde de son 24 saatte kar kalındığı 1 metreye ulaştı.

Ülkenin kuzey bölgelerinde uçak ve tren seferlerinde kesintiler yaşanıyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı, yoğun kar yağışının sürdüğü bölgelerde yaşayanlara, zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Kar yağışının etkisinin bugünden itibaren azaloması bekleniyor.

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