Japonya'da yıkanabilir ve geri dönüştürülebilir maskeler dağıtılacak

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Ulusal NHK televizyonunun haberine göre Abe, hükümetin Kovid-19 ile mücadele için oluşturduğu görev gücü toplantısında konuştu.

Abe, diğer ülkelere kıyasla Japonya'daki vakaların artış hızının daha yavaş olduğuna dikkati çekti.

Bu yavaş artışa rağmen ülkenin bazı bölgelerindeki sağlık tesislerinin kapasitesinin zorlandığını belirten Abe, vakaların Japonya'nın başlıca kentlerinde yükseldiğini söyledi.

Abe, halkın maske talebinin karşılanması için bu ay içerisinde ülke çapında her bir meskene yıkanabilir ve geri dönüştürülebilir iki kumaş maskenin ulaştırılacağını dile getirdi.