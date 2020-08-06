Japonya'da uzun boyluların yaşadığı zorluklar güldürüyor

Japonya'da erkeklerin boy ortalaması 1.70, kadınların boy ortalaması ise 1.57 metre... Hal böyle olunca evleri veya toplu taşıma araçlarındaki koltukları Amerika ya da Avrupa ülkelerine göre bir hayli ufak... Üstelik Japonlar sade ve küçük alanda yaşam tarzını hayat felsefesi haline getiriyor.