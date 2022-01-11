Japonya'da ülkeye giriş yasağı uzatıldı

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Japonya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle oturumu olmayan yabancıların ülkeye giriş kısıtlamasının süresini uzatacak.

Başbakan Kişida Fumio, "Ülke içi Omicron varyantına ilişkin vaka seyri tamamen farklı." ifadesini kullanarak, sınır önleminin sürdürüleceğini söyledi.

ŞUBAT SONUNA KADAR SÜRECEK

Kyodo Ajansının Kabine kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, hükümet, Kovid-19 ve yeni varyantlarına karşı sınır önlemlerini Şubat 2022 sonuna kadar uzatacak.

Böylelikle ülkeye kabul edilen günlük 3 bin 500 yolcu sınırı ile ülkede oturumu bulunmayan yabancıların ülkeye giriş yasağı Şubat 2022 sonuna dek sürdürülecek.

Bu kapsamda Japon vatandaşları ile oturumu bulunan yabancıların ülkeye geri dönüşlerinde belirli yerleşkelerde karantina uygulamasının da süresinin uzatılabileceği kaydedildi.

YENİ DALGA ENDİŞESİ

Japonya'da Kovid-19 vaka sayılarında son 1 haftada artış gözlenmiş, uzmanlar yeni dalga riskine dikkat çekmişti.

Dün ülke genelinde 6 bin 438 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 773 bin 846'ya ulaşmış ve18 bin 417 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde, 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vaka sayılarının yükselmesi sonrası hafta sonu itibarıyla Okinawa, Yamaguçi ve Hiroşima'da kısmi olağanüstü hal yürürlüğe girmişti.