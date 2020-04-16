Japonya’da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.

Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800’e, ölü sayısı 195’e yükseldi.