Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi ölüm cezasına çarptırıldı

AA

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo Bölge Adliyesi Taçikawa Mahkemesinde görülen davada, ülkede "Twitter katili" olarak tanınan sanığın davası karara bağlandı.

Karara göre, Ağustos-Ekim 2017 tarihlerinde 5 farklı eyalette, yaşları 15 ila 26 olan 8'i kadın 9 kişiyi öldüren Şiraişi, ölüm cezasına çarptırıldı.

Duruşma hakimi Yano Naokuni yaptığı değerlendirmede, "(Şiraişi'nin işlediği) suçların vahşet seviyesi, Japonya tarihinde az görülür. Sosyal medyanın derinlikleriyle yerleştiği bir toplumda (bu suçlar) insanları tümüyle sarstı." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarının, suçların işlendiği süreçte Şiraişi'nin akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasına karşı duruşma savcıları, Eylül 2018'de hazırlanan iddianame öncesinde 5 ay süren psikolojik testte Şiraişi'nin cezai ehliyete sahip olduğunun belirlendiğini savundu.

Kyodo haber ajansı, Şiraişi'nin, sosyal medya platformu Twitter'da "intihara eğilimli mesaj yayımlayan" kişilere ulaştığı ve maktulleri kendi rızalarını alarak öldürdüğü iddialarının kanıtlanamadığını kaydetti.

Kararda, önceki duruşmalarda kendisine yönelik suçlamaları kabul eden Şiraişi'nin, kurbanlarını boğarak öldürdüğü ve ceset parçalarını Tokyo'nun Zama ilçesindeki dairesinde sakladığı kaydedildi.