Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası yaklaşık 245 bin kişi tahliye edilecek

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneyindeki kıyı eyaletler için şiddetli yağmur, taşkın ve toprak kayması uyarısında bulundu.

JMA, Kumamoto, Miyazaki, Kagoşima eyaletlerinde heyelan uyarıları yaptı. Uyarıda "Bölge sakinleri heyelan ve nehir taşkınlarına karşı oldukça ihtiyatlı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Uyarı sonrası 3 eyalette toplamda 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

Kyodo ajansının haberine göre Kagoşima'da şiddetli yağmurun neden olduğu heyelan sonrası yol çöktü.

Çökme sonrası 10 aile mahsur kaldı. Kagoşima'da 100 tahliye merkezi oluşturuldu.

Şizuoka eyaletinde 3 Temmuz'da yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.