Japonya'da seçim usulsüzlüğü soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

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Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, savcılık, Japon parlamentosu Diet'ün üst kanadı Danışmanlar Meclisi üyesi eski bakanın eşi Katsuyuki Anri'nin, meclise seçilmek için yürüttüğü seçim kampanyasında çalışanlara yasal günlük ücret limitinin üzerinde ödeme yapıldığı iddialarıyla ilgili üç kişiyi suçladı.

Soruşturma kapsamında eski bakan ve eşinin ofislerinde arama yapan polisler, iddialara konu olan dönemde Adalet Bakanı'nın özel kalem müdürlüğünü yapan Şinsuke Takaya (43),eşinin kampanya sekreterliğini yürüten Hiroşi Tatemiçi (54) ile kampanya çalışanlarından Yugo Vaki'yi (71) gözaltına aldı.

Şüpheliler, geçen yıl 19-23 Temmuz'da yapılan seçimin kampanya döneminde, 14 çalışana kişi başı günlük ücret limiti 15 bin yen (yaklaşık 862 lira) yerine 30 bin yen (yaklaşık 1725 lira) ödemekle suçlanıyor. Şüphelilerin, yasal kısıtlamayı aşmak için de ödemeleri kampanya öncesi ve sırasındaki iki ayrı tarihte yapılmış gibi gösterdiği ileri sürülüyor.

İddiaların geçen yıl ekimde Japon medyasında gündeme gelmesinin ardından Adalet Bakanı Katsuyuki istifa etmişti. Kavai, istifasının ardından basına yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda kanunlara güveni sarsacak bir duruma sebep olduğum için Adalet Bakanı olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kavai, kendisinin ve eşinin kural ihlaliyle ilgili iddialardan haberi olmadığını savunmuştu.