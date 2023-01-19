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Japonya'da rekor ticaret açığı

Japonya, zayıf Yen ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle 2022'de, şimdiye kadarki en büyük ticaret açığını verdi

Giriş: 19.01.2023 - 08:39 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya'da rekor ticaret açığı
AA

Maliye Bakanlığı'nın güncellenen ön verilerine göre, Japonya'nın 2022'deki ticaret açığı 19,97 trilyon yen (155,2 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Söz konusu rakam, kıyaslanabilir istatistiklerin kayda geçtiği 1979'dan bu yana en büyük ticaret açığı olarak dikkati çekti.

Yıl içinde Japon yenindeki ani değer kayıpları ile yükselen enerji maliyetlerinin, ticari açığını olumsuz etkilediği bildirildi.

2022'de Japonya'nın ithalatı yüzde 39,2 artışla 118,1 trilyon yene, ihracatı ise yüzde 18,2 artışla 98,1 trilyon yene yükseldi.

İthalatta ham petrol, kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz öne çıkarken, ihracata araç ve çelik ürün satışları liderlik etti.

Japonya'nın 2022 öncesinde, en büyük ticaret açığı 2014 yılında 12,82 trilyon yen olarak kayda geçmişti.

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