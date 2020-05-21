Japonya'da Osaka, Kyoto ve Hyogo'da OHAL kaldırıldı

AA

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemleri kapsamında Japonya'daki OHAL’in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ay sonuna dek uygulanması planlanan OHAL'in Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde kaldırıldığını bildiren Abe, bu bölgelerde sağlık şartlarının iyileştirildiğini ve vaka sayılarının düşüş eğilimini koruduğunu ifade etti.

Tokyo ve komşu Çiba, Kanagawa, Saitama ile kuzeydeki Hokkaido'da OHAL şartlarının sürdüğünü belirten Abe, "Yeni vaka sayıları düzenli azalıyor ve sağlık sistemi üzerindeki yük hafifliyor. Hafta başında, muhtemelen pazartesi, uzman heyetle değerlendireceğiz. Durum aynı olursa bu bölgelerde de kaldırabiliriz." dedi.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, 14 Mayıs'ta 39 eyalette kaldırılmıştı.

