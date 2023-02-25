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Japonya'da ocakta son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı gerçekleşti

Japonya'da çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yükselen enerji ve ham madde maliyetleri sonrası Ocak 2023'te, önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 4,2 yükseldi

Giriş: 25.02.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya'da ocakta son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı gerçekleşti
AA

İçişleri ve İletişim Bakanlığının açıkladığı verilere göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda, Japonya'da enflasyon yükselişini sürdürüyor.

Yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle, Ocak 2023'te Japonya'da çekirdek TÜFE, Ocak 2022'ye kıyasla yüzde 4,2 artış kaydetti.

Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Japonya'da son 41 yıldır kaydedilen en yüksek enflasyon artış hızı olarak dikkati çekti.

Ocak 2023 için açıklanan verilere göre Japonya'da gıda fiyatları yüzde 7,4 artarken, şehir gazı fiyatları yüzde 35,2 ve elektrik fiyatları yüzde 20,2 yükseldi.

Enflasyon artışının nedenleri arasında, enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon yeninin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.

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