Japonya'da nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, katıldığı televizyon programında, güncel aşılama verilerini açıkladı.

Ülke nüfusunun yarısının Kovid-19'a karşı çift doz aşılandığını kaydeden Nişimura, Avrupa ülkelerindeki aşılama oranını yakalamayı istediklerini belirtti.

Nişimura, aşılama hızının mevcut seviyesini koruması halinde, eylül sonuna dek çift doz aşılanmışların oranının yüzde 60'ın üzerine çıkacağını söyledi.

Nişimura Yasutoşi, aşılama oranında yüzde 80'in yakalanmasının ise ülke genelinde artış eğilimini koruyan virüs vakaları üzerindeki olumlu etkisini göstereceğini kaydetti.

Hükümet, istekli kişilerin çift doz aşılanmasını kasım ayı başına kadar tamamlamayı hedefliyor.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.