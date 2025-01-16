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        Haberler Dünya Japonya'da müşterilerinin 9 milyon doları çalınan banka, yöneticilerinin maaşlarında kesintiye gitti | Dış Haberler

        Japonya'da müşterilerinin 9 milyon doları çalınan banka, yöneticilerinin maaşlarında kesintiye gitti

        Japonya'nın önde gelen bankalarından MUFG, eski bir çalışanın, müşterilerin kasalarından 9 milyon dolar değerinde altın, nakit ve farklı değerli eşyaları çalmasının ardından yönetim kurulu başkanı dahil, üst düzey yöneticilerin maaşlarında kesintiye gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:42
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        Müşterilerden para çalındı, banka yöneticilerden kesti
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        Japon basınındaki haberlere göre, MUFG Bank'ın başkent Tokyo'daki Nerima ve Tamagawa şubelerinde Ekim 2024'te ortaya çıkarılan hırsızlığın ardından banka, yöneticilerini cezalandırma kararı aldı.

        Bankadan yapılan açıklamada, kamuoyundan bir kez daha özür dilenerek Yönetim Kurulu Başkanı Naoki Hori ve Genel Müdür Junichi Hanzawa'nın da aralarında bulunduğu 5 üst düzey yöneticinin maaşlarında 3 ay süreyle yüzde 20-30 kesinti yapılacağı duyuruldu.

        Açıklamada, kiralık kasaların yedek anahtarlarını daha iyi izleme ve banka operasyonları üzerindeki kontrolleri güçlendirme sözü verildi. Müşterilerin kayıplarının, kademeli olarak telafi edildiği aktarıldı.

        Bankanın Genel Müdürü Hanzawa, 16 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, müşteri kasalarının yedek anahtarlarından sorumlu eski bir çalışanın, yaklaşık 60 müşterinin hesabından 9 milyon dolar değerinde altın, nakit ve değerli eşya çaldığını belirtmişti.

        Hanzawa, olayın 31 Ekim 2024'te banka müşterisinden gelen talep üzerine ortaya çıktığını, suçunu kabul eden çalışanın işine 14 Kasım 2024'te son verildiğini açıklamıştı.

        Söz konusu çalışan gözaltına alınmıştı.

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