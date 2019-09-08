Japonya'da mehter gösterisine yoğun ilgi

Japonya'da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, Tokyo'da Türk rüzgârı estirdi. Türk yemeklerini tadıp, geleneksel el sanatlarını deneyimleyen Japonlar, mehter gösterisi ile coştu.

Japonya'nın başkenti Tokyo, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen Türkiye Festivali'ne (Toruko Festival) ev sahipliği yaptı. Türkiye'yi ve Türk kültürünü Japonlara tanıtmak amacıyla Tokyo'nun önemli turistik bölgelerinden olan Yoyogi'de düzenlenen festival, turistler ve yerel halktan büyük ilgi gördü.

İki gün süren festival süresince katılımcılar kebaptan mantıya, simitten Türk kahvesine Türk mutfağının onlarca farklı lezzetini tatma fırsatı bulurken, gerçekleştirilen atölyelerde katılımcılara geleneksel Türk el sanatları öğretildi.

MEHTER COŞKUSU

Festival süresince performans sergileyen Mehter takımı da katılımcılardan büyük ilgiyle karşılandı. Bazı katılımcılar, mehter kostümleri ile fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi.

Türkiye sevdalısı bazı Japonlar ise, düzenlenen Türkçe atölyelerinde Türkçe öğrendi. Türkiye Festivali'ni ülkemizi ve Türk kültürünü Japonya'da tanıtmak üzere düzenlediklerini belirten Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, “Japonya’da Türkiye Kültür Yılı değerli etkinliklerle devam ediyor, biz Japon’ları çok seviyoruz, görüyorum ki Japon’lar da bizi ve kültürümüzü çok seviyor. Umarım, ileride ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasındaki bu güzel ilişkilerin çok daha geliştiğini hep beraber yaşayacağız.” diyerek etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise, "Türkiye Festivali'ni Japonya’da Türkiye yılı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Amacımız Japon toplumundan farklı kesimlere ulaşmak. Mehter gösterisinden konserlere, dans gösterilerinden insanların hediyelik eşya alabilecekleri bir pazara kadar birçok etkinlikle, Japonların Türkiye ile bağ kuracakları bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.