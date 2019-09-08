Japonya'da mehter gösterisine yoğun ilgi

08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya'da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, Tokyo'da Türk rüzgârı estirdi. Türk yemeklerini tadıp, geleneksel el sanatlarını deneyimleyen Japonlar, mehter gösterisi ile coştu.
Japonya'nın başkenti Tokyo, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen Türkiye Festivali'ne (Toruko Festival) ev sahipliği yaptı. Türkiye'yi ve Türk kültürünü Japonlara tanıtmak amacıyla Tokyo'nun önemli turistik bölgelerinden olan Yoyogi'de düzenlenen festival, turistler ve yerel halktan büyük ilgi gördü.
İki gün süren festival süresince katılımcılar kebaptan mantıya, simitten Türk kahvesine Türk mutfağının onlarca farklı lezzetini tatma fırsatı bulurken, gerçekleştirilen atölyelerde katılımcılara geleneksel Türk el sanatları öğretildi.
MEHTER COŞKUSU
Festival süresince performans sergileyen Mehter takımı da katılımcılardan büyük ilgiyle karşılandı. Bazı katılımcılar, mehter kostümleri ile fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi.
Türkiye sevdalısı bazı Japonlar ise, düzenlenen Türkçe atölyelerinde Türkçe öğrendi. Türkiye Festivali'ni ülkemizi ve Türk kültürünü Japonya'da tanıtmak üzere düzenlediklerini belirten Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, “Japonya’da Türkiye Kültür Yılı değerli etkinliklerle devam ediyor, biz Japon’ları çok seviyoruz, görüyorum ki Japon’lar da bizi ve kültürümüzü çok seviyor. Umarım, ileride ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasındaki bu güzel ilişkilerin çok daha geliştiğini hep beraber yaşayacağız.” diyerek etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise, "Türkiye Festivali'ni Japonya’da Türkiye yılı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Amacımız Japon toplumundan farklı kesimlere ulaşmak. Mehter gösterisinden konserlere, dans gösterilerinden insanların hediyelik eşya alabilecekleri bir pazara kadar birçok etkinlikle, Japonların Türkiye ile bağ kuracakları bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!