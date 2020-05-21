Japonya'da Kovid-19 ile Tokyo Olimpiyatlarını birleştiren çizim, telif nedeniyle dergiden kaldırıldı

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, lisans hakkı ihlali sebebiyle FCCJ'den derginin nisan kapağında kullanılan çizimin geri çekilmesini talep etti.

FCCJ Başkanı Khaldon Azhari, düzenlendiği online basın toplantısında, çizimde Japonya'nın katı lisans kanunlarının "muhtemel ihlalini" kabul ettiklerini söyledi.

Azhari, FCCJ'ye gönderilen komite mektubunda, "Bu amblemi Kovid-19 ile ilişkilendirerek olumsuz bakışla kasten resmedebilmek, Olimpiyat hareketinin ideallerine doğrudan aleyhtarlıktır." ifadesinin kullanıldığını aktardı.

Çizimin online sayfadan çıkarıldığını ancak dergilerin toplatılmasının gündemde olmadığını kaydeden Azhari, "75 yıllık geçmişinde kulüp, Japonya'daki basın özgürlüğünün feneri olmuştur ve bu değerleri takip etmeyi sürdürecektir." dedi.

Azhari, "Japonya'da birçok meslektaşım uygulanan kısıtlamalardan rahatsız. Bu olayın, bu konunun tartışılabilmesine yönelik iyi bir fırsat ortaya çıkardığını umuyorum." diye konuştu.

Derginin nisan sayısı kapağında, Tokyo oyunlarının lisanslı logosuyla koronavirüsün mikroskop altındaki görüntüsü, iç içe geçmiş şekilde birleştirilmişti.