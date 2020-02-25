Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişe nedeniyle 1, 2 ve 3. ligler ile Japonya J Ligi Levain Kupası'nda 28 Şubat-15 Mart tarihlerinde oynanacak 94 karşılaşma ertelendi.

Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "28 Şubat-15 Mart tarihleri arasında J League'de oynanacak bütün karşılaşmalar ertelenmiştir." ifadesi yer aldı. Kararın, 2 haftalık sürecin koronavirüsün yayılmasının engellenmesinde önemli olduğu için alındığı aktarıldı.

J Ligi Levain Kupası'nda yarın oynanması planlanan 7 maç ertelenmişti. Başkent Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha önce kırmızı alarm verilmişti.