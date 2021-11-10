Japonya'da Kişida Fumio yeniden başbakan seçildi

Japonya parlamentosunda, 31 Ekim'de düzenlenen olağan milletvekili genel seçimleri sonrası, olağanüstü oturum düzenlendi.
Çoğunluğun 233'le elde edildiği 465 sandalyeli mecliste 261 sandalyesi bulunan LDP'nin adayı Kişida, Japonya'nın 101. Başbakanı seçildi.
İktidar ortağı Komeito'nun da desteklediği LDP adayı Kişida, meclis iç seçimlerinde 297 oyla yeniden başbakan oldu.
Kişida'nın kabinesini hafta içinde duyurması bekleniyor.
LDP Genel Başkanlık seçimlerini eylül sonunda kazanan Kişida, başbakanlığa ilk kez 4 Ekim'deki meclis iç seçimlerinde gelmişti.
Kişida, yaklaşık 4 hafta süren ilk görevi sonrası, partisi LDP'den girdiği 31 Ekim'deki olağan seçimlerde meclis çoğunluğunu korumuştu.
MECLİS DAĞILIMI
Temsilciler Meclisi olağan milletvekili genel seçimlerinde LDP 261 sandalye kazanarak, meclis çoğunluğunu tek başına koruyabilecek sandalye sayısını elde etmişti.
LDP'nin iktidar ortağı Komeito, 3 artışla 32 sandalye kazanmıştı.
Böylelikle 305 sandalye ile seçime giren iktidar cephesinin sandalye sayısı 293'e düşmüştü.
Seçim öncesi 109 sandalyesi bulunan ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ise 96 sandalye kazanmıştı.
CDP'nin güç birliği yaptığı Japon Komünist Partisi (JCP) 10, Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) 3, Sosyal Demokratik Parti (Shamin) 1 sandalye kazanmıştı.
Nippon Ishin hareketi 11 sandalye ile girdiği seçimde sandalye sayısını 3 kattan fazla artışla 41'e çıkarmıştı.
Halk İçin Demokratik Parti (Kokumin) 11 sandalye kazanmıştı.
Böylelikle muhalefet cephesinin sandalye sayısı 156'dan 172'ye yükselmişti.
Kyodo ajansı, 1051 adayın yarıştığı seçime katılım oranının yüzde 55,93 seviyesinde olduğunu duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!